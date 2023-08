Null Euro Pension für 20 Jahre als Bürgermeister

Damit, dass die Salzburger Bürgermeister nur plus 4,85 Prozent ab 2024 erhalten, während die Teuerung beinahe doppelt so hoch ist, geben sich aber auch ÖVP-Bürgermeister nicht zufrieden. „Das Gehalt passt ja“, sagt Heinrich Perner aus St. Andrä. Warum Beamte, Angestellte und Co. eine volle Gehaltsanpassung kriegen und er nicht, ist für den 61-Jährigen allerdings völlig unverständlich.