„Unfair!“ Nächster Ortschef fordert mehr Gehalt

In Oberösterreich wird Vollzeittätigkeit belohnt

„Aber es gibt Beamte, etwa Amtsleiter in den Gemeinden, die mehr verdienen als ihre Bürgermeister“, meint Haitzer. Nur sei der Amtsleiter im Gegensatz zum Chef sozial abgesichert, trage weit weniger Verantwortung. Während Mooslechner das Vorarlberg-Modell – das Gehalt wird an Tourismus-Übernachtungen gekoppelt – gutheißt, blickt Haitzer nach Oberösterreich. Da kriegt ein Vollzeit-Ortschef mehr als einer mit zwei oder mehr Jobs. So oder so: Das Gehaltsschema in Salzburg schreit laut nach einer Reform.