Gegen schwarze Schafe unter den Dienstgebern

Das „vida“-Gewerkschafts-Team in Kärnten ist für Mitglieder aus den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz; informiert, berät und unterstützt Arbeitnehmer in allen gewerkschaftlichen Belangen. Bei den Sommergesprächen am Mittwoch waren Vertreter aus den Bereichen Straßen- und Gebäudemanagement, Dienstleistungen und Tourismus sowie Eisenbahn, Gesundheit und Soziales anwesend. Sie gaben einen Überblick über die jeweiligen Branchen.