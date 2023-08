Das gefährliche Leben der Turteltauben

In Österreich auch zum Abschuss freigegeben

In unserem Land ist die Jagd auf Wildtauben - und damit auch auf die gefährdete Turteltaube - in drei Bundesländern, erlaubt. Im Burgenland endet die Schonzeit mit dem 15. August. In Wien am 31. August und in Niederösterreich am 14. September. „Die Bejagung der Turteltaube ist vor allem im Mittelmeerraum massiv, aber wir können nicht glaubwürdig von den dortigen Ländern fordern, diese bedrohte Art zu verschonen, solange wir sie selbst bejagen“, beklagt Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich, die aktuelle Situation.