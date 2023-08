Ein Erfolg, den sich ein junger Tiroler ausmalte

„Habe früh erkannt, was ich will“

Die Selbstständigkeit sei immer schon sein Traum gewesen: „Ich habe früh erkannt, was ich will und habe mir Ziele gesetzt.“ Dann aber grätschte das Schicksal in die Pläne des Prutzers: Sein engster Berufspartner und Freund Josef File, Inhaber der „Malerei Joe“, starb im Juni 2022 völlig unerwartet. Nach langen Gesprächen mit dessen Familie und Mitarbeitern übernahm Nico Regensburger das Unternehmen.