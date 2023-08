Mit der Marienstatue von Klagenfurt nach Velden

Den ganzen Wörthersee entlang

Seither begleiten in jedem Jahr an Mariä Himmelfahrt zahlreiche Besucher die Marienstatue über den Wörthersee. Gebete und Chormusik begleiten die Prozession auch heute. Los geht es um 19 Uhr bei der Schiffsanlegestelle in der Wörthersee-Ostbucht. 19.45 Uhr eröffnet Dompfarrer Peter Allmaier gemeinsam mit Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider und Diözesanbischof Josef Marketz die Feier. Dann geht es nach Krumpendorf, Pörtschach, Velden und Maria Wörth, wo um 23 Uhr die feierliche Marienweihe und das Großfeuerwerk stattfinden. Gegen Mitternacht geht es zurück zur Ostbucht.