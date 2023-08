Klassiker der Öffis ging auf seine letzte Fahrt

Das war auch für Chauffeurin Silvia Cik ein spezielles Erlebnis. Die 48-Jährige hat erst vor wenigen Monaten von Verkäuferin auf Busfahrerin umgesattelt, sich in der Zeit aber bereits in ihren „Goldi“ verliebt. Der hört zwar bei uns auf, aber fährt wie etliche seiner Kollegen am Balkan weiter, wo er von EU-Normen unbehelligt seine Runden ziehen darf. „Ich war kürzlich am Busbahnhof im bosnischen Tuzla, dort sieht es aus wie in einer Post-Garage“, lacht Post-Verkehrsleiter Jürgen Rohde.