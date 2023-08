Zweite Leiche in Donau: Vater (41) identifiziert

Die Horrortat in Wien, die sich vergangenen Samstag in einer Familie ereignet hatte, sorgt weiterhin für Entsetzen. Erst Montagvormittag wurde eine weitere Leiche in der Donau gefunden, nachdem zuvor der vermisste Fünfjährige ebenfalls in der Donau tot aufgefunden wurde. Nun ist klar: Es handelt sich bei der zweiten Leiche um den Vater (41) des Kindes, der zuvor seine Frau mit einem Hammer attackiert und im Anschluss den Sohn verschleppt hatte.