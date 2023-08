Ecuador: Freund springt für toten Kandidaten ein

Ermordeter und neuer Kandidat schrieben über Korruption

Zu dem Attentat bekannte sich eine militante Gruppe namens „Los Lobos“. In einem veröffentlichten Video sprachen sie nicht nur über den Mord, sondern kündigten auch weitere Aktionen gegen „korrupte Politiker“ an. Interessant in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass sowohl Villavicencio als auch der nunmehrige Kandidat Christian Zurita an Berichten über Korruption in der Regierung von Ex-Präsident Rafael Correa gearbeitet hatten.