Kollaps am Berg: Retter waren im Dauereinsatz

Erschöpfung wegen Hitze

Und es ging immer weiter: Wenig später führte eine ähnliche Ursache zu einem Einsatz im Bereich des Laudachsees. In Vorderstoder war auf der Zellerhütte eine Handverletzung der Grund für einen Einsatz. In Bad Goisern hingegen eine Fußverletzung im Bereich der Halleralm. Die Ortsstellen Steyr/Losenstein und Molln brachen zu einer Rettungsaktion zur Ebenforstalm auf. Eine Person war dort auch wegen eines Kollapses zu versorgen. Der Abtransport erfolgte dann mit dem Notarzthubschrauber. Ebenfalls mit dem Hubschrauber wurde eine Person in Hallstatt vom Wiesberghaus in das Krankenhaus geflogen. Zwei Einsätze bewältigte dann die Ortsstelle Mondseeland, wo gleich mehrere Personen bei Tageslicht und in der Nacht vom Berg geholt werden mussten. Um 22.00 Uhr war der Tag für die Bergretter dann endlich zu Ende, da wurde schließlich die Ortsstelle Gosau zur Suche und Bergung von zwei Personen im Bereich des Hinteren Gosausees alarmiert.