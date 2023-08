Russen prahlen jetzt mit „westlichen“ Trophäen

Ausstellung in St. Petersburg

In einer aktuellen Ausstellung in der russischen Stadt St. Petersburg sind derzeit nicht nur erbeutete ukrainische Schützenpanzer des Typs BTR-4E und BTR-3E zu sehen, sondern auch hochmodernes westliches Equipment wie das minenresistente Fahrzeug M1124 MaxxPro aus israelischer- und US-Produktion (siehe Postings unten).