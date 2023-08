Kaminfeuer im TV führt zu „Einsatz“ für Florianis

Die Sirenen heulten am Samstagabend kurz nach 21 Uhr in Hinterthiersee. Der Leitstelle wurde ein Brand im obersten Stockwerk in einem Ferienhaus gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr von Thiersee, die auch noch die Feuerwehr von Kufstein nachalarmierte, rückte zum Unglücksort aus.