VCÖ fordert länger Grün für Innsbrucker Fußgänger

Österreich ist reich an Ampeln. Eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt, dass es in den neun Landeshauptstädten 2311 Ampelanlagen gibt. Davon 120 in Innsbruck. Im Vergleich der Landeshauptstädte hat Innsbruck im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die fünftmeisten Ampeln. Soweit die Statistik.