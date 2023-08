„NS-Runen“ auf T-Shirt? Wirbel um Jugendforscher

Die Symbole, wie sie auch auf Heinzlmaiers T-Shirt zu sehen sind, wurden von mehreren NS-Organisationen verwendet und sind in Österreich mittlerweile verboten. So ist die Si(e)grune nicht nur das Symbol der Hitlerjugend, sondern auch in zweifacher Form der SS gewesen. Die Tiwaz-Rune war Kennzeichen einer NS-Unterorganisation, ebenso die sogenannte „Wolfsangel“. Alle Symbole sind jedenfalls in Österreich verboten.