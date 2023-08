Sommer kehrt zum verlängerten Wochenende zurück

Hitzeorte Salzkammergut, Innviertel und Linz

Getrübt wird der strahlende Sonnenschein nur selten. Sonntagnachmittag bilden sich vor allem über den Bergen vereinzelt Quellwolken. Am Abend sind im südlichen Bergland auch Gewitter möglich. Am Montag steht Freunden des kühlen Nasses ein ungetrübter Badetag bevor. Am heißesten wird es im Salzkammergut, im Innviertel und in Linz.