Plastik und Keime in heimischen Gewässern gefunden

Fast überall ausgezeichnetes Badewasser

Eine mäßige bakteriologische Belastung ist für Badegäste keine Gefahr. Dennoch wird geraten, sich nach dem Badevergnügen unter anderem an der Ager in Oberachmann, an der Krems in Neuhofen, an der Rodl in Grammastetten und an der Traun in Linz-Ebelsberg zu duschen. Bei den Seen gibt es hingegen auch nach den Unwettern keinen Grund zur Sorge: nur der Linzer Weikerlsee und der Holzöstersee in Franking liegen knapp über den Grenzwerten. Alle anderen Seen im Bundesland verdienten sich bei der EU-Badestellenuntersuchung vom 9. August das Prädikat „ausgezeichnet“. Dem kühlen Vergnügen in Oberösterreichs Badeseen steht also nichts im Weg.