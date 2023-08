Die Baustellenflut nervt nicht nur die Innsbrucker

Gute Nerven, das sollte man haben, wenn man als Nicht-Innsbrucker mit dem Auto in die Landeshauptstadt kommt. Baustellen prägen die Stadt, man könnte beinahe sagen: so weit das Auge reicht. Aber auch die Einheimischen werden alle Jahre wieder ins Staunen versetzt, wenn sich quasi über Nacht Baustellen völlig verändern und damit natürlich auch der Straßenverlauf. „Gestern noch in diese Richtung, um an ein Ziel zu gelangen, heute plötzlich genau in die andere für das gleiche Ziel“, heißt es dann.