Sorgenfalten bei Hütter: Starspieler angeklagt

Liga-Auftakt am Sonntag

In der Saison 2019/20 war Ben Yedder Torschützenkönig der Ligue 1. Am kommenden Sonntag startet Coach Adi Hütter mit Monaco seine erste Saison in der Ligue 1. Zum Auftakt treffen die Monegassen auswärts auf Clermont Foot dem Kooperationsverein von Austria Lustenau. Ben Yedder nahm am Freitag wieder am Training teil. Fraglich, ob Hütter ihm nach diesem Wirbel auch spielen lässt ...