Aufrüsten für bessere Vorhersage bei Hochwasser

Früher wurden Daten vor Ort abgelesen

Eine der Stationen, die aufgerüstet werden, ist die vor knapp 30 Jahren errichtete Niederschlagsmessstelle nahe der Karlsbader Hütte in den Lienzer Dolomiten. Früher wurden die Daten - was aufgrund der hochalpinen Lage nicht jederzeit möglich war - vor Ort abgelesen. Heute werden die Messwerte mittels Fernübertragung (GSM) übermittelt und fließen unmittelbar in die Hochwasserprognose ein. Das soll zukünftig auch bei Ausfall des Handynetzes gewährleistet werden.