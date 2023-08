„Verträge in der Formel 1 nur ein Stück Klopapier“

„[...] und dann ist er weg“

„Dort wird das meiste Geld in dem Moment verdient, in dem die Verträge aufgelöst werden. Das haben wir schon bei vielen Fahrern gesehen“, so der 51-Jährige, der aktuell in der Tourenwagen-Serie TCR Europe fährt. Die Situation rund um Red Bull und Sergio Perez sei für ihn klar: „Wir alle wissen, was mit Perez passieren wird. Helmut Marko sucht einfach einen sehr starken zweiten Fahrer und dann ist er weg.“