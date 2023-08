„Ich will zeigen, dass ich der Richtige bin“

Vor sechs Jahren wurden Sie Teamchef in Liefering, heute sind sie Cheftrainer bei Red Bull Salzburg. In welchen Bereichen haben Sie sich seither besonders weiterentwickelt?

In vielen Bereichen, denke ich! Man wird mit den Jahren gelassener, aber auch entscheidungssicherer. In der Fußballidee bin ich vielseitiger als damals. Ich spiele auf einer größeren Klaviatur und kann schwierigere Momente gut begleiten und führen. Durch die Erfahrung steigt die Souveränität. Ich habe vieles erleben dürfen, etwa im Abstiegskampf mit Barnsley, hatte aber auch coole Spiele mit dem WAC in der Europa League oder habe es in New York immer in die Play-offs geschafft. Das war für uns etwas ganz Großes. Diese Jahre haben mich sehr geprägt.