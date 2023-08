Reiter über Jaissle: „Ende anders vorgestellt“

„Toller Transfer“

Am Ende habe dies dann auch zu einer vernünftigen Lösung geführt. Jaissle bekam die Möglichkeit, sich von der Mannschaft zu verabschieden und Salzburg stellte in kürzester Zeit mit Gerhard Struber einen neuen Trainer vor. „Wir haben zu guter Letzt einen tollen Transfer für den Klub gewonnen und Matthias ist jetzt in Saudi-Arabien, wie er es wollte und hat eine neue Herausforderung“, ergänzte Reiter.