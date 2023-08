Red Bull Salzburg gegen Inter Mailand - LIVE

Die Serie A startet erst am 19. August, Inter hat zum Auftakt ein Heimspiel gegen Monza. Für Salzburg ist es eine Möglichkeit weiteres Selbstvertrauen vor der Liga-Heimpartie am Sonntag gegen die Wiener Austria zu tanken. Mit einem 2:0 in Altach und 3:0 gegen WSG Tirol am Sonntag sowie der zuvor gemeisterten Pflichtaufgabe in der 1. ÖFB-Cup-Runde ist es bei den „Bullen“ trotz des nicht geplanten Wechsels auf der Trainerbank von Matthias Jaissle auf Gerhard Struber absolut nach Wunsch gelaufen.