Koloss mit 212 Tonnen: Rollende Fabrik auf Gleisen

150 bis 200 Meter in der Stunde

Der SUZ hat ein Eigengewicht von 212 Tonnen und misst in voller Länge inklusive der Materialwagen 350 Meter. In der Stunde schafft der Koloss in etwa 150 bis 200 Meter neues Gleis zu verlegen - je nach örtlichen Gegebenheiten. „Am Brenner hat der SUZ rund 840 Meter Gleis im Bereich der Haltestelle Patsch erneuert und dabei 1700 Laufmeter Schienen und 1400 Schwellen getauscht bzw. verlegt“, schildert Gasser-Mair.