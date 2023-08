So sieht der Rapper Busta Rhymes nicht mehr aus!

Er sei daraufhin irgendwie aus dem Schlafzimmer geflüchtet, um seine Partnerin nicht zu schocken. „Ich versuchte einzuatmen, aber es war, als würde es nicht funktionieren. Es fühlte sich an, als hätte ich einen Asthmaanfall - aber ich habe kein Asthma. Also ging ich aus dem Schlafzimmer und in das Wohnzimmer. Ich zwang mich selbst einzuatmen, um mich zu beruhigen.“