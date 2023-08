Unterkunft entsprach nicht den Vorschriften

In der Ferienunterkunft in der Gemeinde Wintzenheim war Mittwoch früh ein Brand ausgebrochen und hatte die 28 Bewohner im Schlaf überrascht. Für zehn Menschen mit Lernbehinderungen und einen Betreuer kam jede Rettung zu spät. Die Ermittler untersuchen nun, was den Brand ausgelöst haben könnte und ob die Unterkunft alle Vorschriften für eine Herberge eingehalten hatte.