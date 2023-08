9 Leichen nach Brand in Ferienunterkunft entdeckt

Feuer in Ferienunterkunft ausgebrochen

Das Feuer in der Ferienunterkunft war am Mittwoch gegen 6.30 Uhr ausgebrochen. Ein Mensch wurde verletzt, ein weiterer stehe unter Schock, teilte die Präfektur mit. Insgesamt 17 Menschen wurden demnach in Sicherheit gebracht. 300 von 500 Quadratmetern des Hauses fingen Feuer. In der Unterkunft hielt sich laut Präfektur eine Erwachsenengruppe aus Nancy auf. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einer Gruppe eines Verbandes, der sich um Menschen mit einer Behinderung kümmert.