Polizei sucht fieberhaft nach Serientäter in Wien

Drittes Opfer identifiziert

Mittlerweile wurde auch das Opfer der dritten Attacke identifiziert. Dabei soll es sich um einen 55-Jährigen handeln. Der Mann war noch nicht vernehmungsfähig. Der Gesundheitszustand des 55-Jährigen hatte sich am Donnerstag wieder verschlechtert, deshalb konnte er noch nicht befragt werden. Der Mann wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.00 Uhr beim Hernalser Gürtel in der Josefstadt am Straßenrand sitzend entdeckt. Er hatte schwere Schnitt- und Stichverletzungen am Körper. Der 55-Jährige wurde ins Spital gebracht und notoperiert. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.