So viel müssen Fans nun für US-Open im TV bezahlen

Das Grand-Slam-Turnier in New York wird ab 2023 von der Sportstreaming-Plattform Sportdeutschland.TV übertragen, die den langjährigen Heimatkanal des Turniers, Eurosport, ablöst. Die DOSB New Media GmbH hat sich als Betreiber von Sportdeutschland.TV überraschend die Medienrechte an den US Open von 2023 bis 2027 gesichert.