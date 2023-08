Kiew erneuert Forderung nach Langstreckenraketen

Unterdessen verstärkte die Führung in Kiew die Forderung nach Langstreckenraketen. In einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Antony Blinken bat Außenminister Dmytro Kuleba um die Lieferung von sogenannten ATACMS-Langstreckenraketen. „In unserem Telefonat haben Blinken und ich weitere Schritte zur Ausweitung der globalen Unterstützung für die Friedensformel und Lösungen zur Ausweitung der Getreideexporte besprochen“, postete Kuleba auf Twitter (das von Konzernchef Elon Musk in X umgetauft wurde, Anm.). Er habe den USA für die geleistete Unterstützung gedankt und die Notwendigkeit betont, die Langstreckenfähigkeiten der Ukraine zu verbessern, so der ukrainische Minister.