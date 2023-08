Kalifornien: Hubschrauber kollidieren bei Einsatz

In Cabazon war am Sonntag zunächst in einem Gebäude ein Brand ausgebrochen. Die Flammen griffen dann auf umliegende Vegetation über. Das Feuer wuchs auf eine Größe von mehr als einem Hektar an. Erst vor weniger als einem Jahr waren bei der Bruchlandung eines Feuerwehr-Hubschraubers in derselben Region drei Menschen verletzt worden. In Kalifornien kommt es insbesondere in den Sommermonaten regelmäßig zu heftigen Waldbränden.