86% der Medizin-Studienplätze an Österreicher

Hoher Österreicher-Anteil auch an Med-Uni in Graz

An der Med-Uni Graz lag die Quote mit 84,1 Prozent ähnlich hoch. In Graz werden 346 Studienplätze angeboten. Davon gehen demnach 291 an Kandidaten aus Österreich, 46 Plätze (13,3 Prozent) an Bewerber aus der EU und neun (2,6 Prozent) Studienplätze an Personen aus Drittstaaten, wie die Med-Uni am Montag mitteilte.