„Ich hab mir gedacht, probier es einmal!“

Aber wer ist der Mann, der das nicht unbeträchtliche Risiko auf sich genommen hat, um Wrestling wieder salonfähig zu machen? Gut, die Suche nach einer geeigneten Location fiel nicht schwer, ist Vetter als Geschäftsführer der Fahrgeschäfte tagein, tagaus im Wiener Prater zugegen. „Durchs Fernsehen bin ich auf Wrestling gestoßen“, erinnert er sich. „Ich hab zu Hause geheim DSF aufgedreht, obwohl es spät in der Nacht war“, kann er heute verraten. Die Faszination war entbrannt. „Meine Lehrerin hat mir dann verboten, die Wrestling-Hefte in die Schule mitzunehmen!“ Das war zu WCW-Zeiten eines Kevin Nash oder Cactus Jack. „Mein Liebling war The Rock“ Der in der heutigen WWE-Ära noch zu den großen Nummern zählt, wenn auch nur noch ausgewählt seinen gestählten Body zur Schau stellt.