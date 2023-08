„So schnitt ich beim Scientology-Test ab“

Actionheld Tom Cruise ist ihr Aushängeschild, „King of Queens“-Star Leah Remini will sie verklagen: die Scientology-Kirche. Mitglieder sehen eine Religionsgemeinschaft, Außenstehende bzw. Aussteiger vielmehr eine fragwürdige bis gefährliche Sekte. Auch in Österreich ist die Organisation vertreten. Als Teil der Rekrutierung dient ein psychologischer Test, der gratis auf der Homepage angeboten wird - ich habe ihn als „Krone“-Reporter ausprobiert.