GOLD! Mitterwallner gewinnt wie 2021 WM-Marathon

„Es war eine Mega-Route durch die schottischen Hügel und Berge!“

Vor der ersten Zwischenzeit setzte sich Mitterwallner mit Lill vom Rest ab. Im zweiten Turn bildete sich eine fünfköpfige Spitze, doch in der zweiten Rennhälfte legte die Silzerin mit einem Angriff alle Karten auf den Tisch. Nur Lill konnte mit einem Respektabstand folgen, der Rest verlor noch mehr Boden. In der letzten Runde forcierte Mitterwallner noch einmal das Tempo und hielt die Zweitplatzierte in Schach.