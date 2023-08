ÖLV-Siebenkämpferin greift in Chengdu nach Gold

Erneut auf Rekordkurs

Auch in Sachen neuem Vorarlberger Landesrekord sieht es gut aus! Derzeit liegt Posch 65 Punkte vor ihrem Götzis-Ergebnis. Damals erreicht sie am Ende 6021 Punkte. Sollte sie - was ihr in der momentanen Verfassung absolut zuzutrauen ist - auch über die 800 Meter nochmals steigern können, scheint sogar eine Marke von 6100 Punkte erreichbar.