Faulheit aufzeigen | Kritik aushalten

Sie gönnen sich Urlaub, während das Land in Krisen versinkt. Sie erhöhen ihre ohnehin schon für jeden Durchschnittsösterreicher unerreichbar hohen Gehälter. Sie drängen an den Futtertrog, vergessen die Sorgen der „kleinen Menschen“ - und dann sind sie womöglich auch noch nachweisbar „faul“: Politiker quer durch das Land sind ein dankbares Ziel für Negativ-Schlagzeilen. Beispiel gefällig? „Selbst mit Nulllohnrunde noch zu teuer“ prangt in großen Lettern heute in der Krone und auf krone.at über jenen Parlamentsmitgliedern, die in der Redezeitstatistik an letzter Stelle stehen. Ex-Kurz-Intimus Axel Melchior und Philippa Beck, vormals Strache, führen das Negativ-Ranking an, Herbert Kickl ist überraschend der redefaulste Klubobmann. Es sind Schlagzeilen, die funktionieren: Sie regen auf: „Faul sein auf unsere Kosten!“. Sie regen zu Stammtischgesprächen („San jo nit olle so!“ - „San‘s scho!“) und Anrufen aus den Parteistuben in den Redaktionen an: „Müssts ihr immer glei so draufhaun?“. Müssen wir? Nicht zwingend.