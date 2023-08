Politikerbezüge haben „Viertel an Wert verloren“

Kanzlerjob für Top-Manager kaum lohnenswert

Noch deutlicher werde der Unterschied aber beim Blick auf die Regierungsmitglieder: Knapp 24.000 Euro brutto für den Kanzler - „von der Top-Management-Etage weit entfernt, aber selbst in der zweiten Managementebene wird zum Teil das Doppelte gezahlt“, so Weihs. „Die Verantwortung des Bundeskanzlers am Papier ist doch eine sehr breite, eine sehr große, die 300 bis 350.000 Euro Jahresgage entsprechen aber nur einem Mittelstandsgehalt - da sind wir noch nicht bei den großen Konzernen.“