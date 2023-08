Starkregen setzt den Landessüden unter Wasser

Hang drohte wegzurutschen

Der Dauerregen weichte in der Ortschaft den Boden so stark auf, dass es in der Nähe eines Wohnhauses zu einer Hangrutschung kam. Die Feuerwehr setzte Maßnahmen, um ein weiteres Wegrutschen zu verhindern. Zusätzlich deckten sie den Bereich ab, damit nicht noch mehr Wasser in die Spalten eindringen kann. In Wolfau stieg der Stögersbach massiv an. Umliegende Felder wurden überflutet, ebenso die L378 vor der Einfahrt der Gemeinde, teilte die Feuerwehr mit. Eine Dammsperre wurde installiert und die Landesstraße gesperrt. In St. Martin an der Raab blieb ein Auto bei einer überschwemmten Unterführung hängen.