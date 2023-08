EZB: Kerninflation hat Höhepunkt überschritten

Inflation in Europa gesunken

Im Juli war die Gesamtinflation im Euroraum von 5,5 Prozent im Juni auf 5,3 Prozent gesunken. Die Kernrate, in der Energie und unverarbeitete Lebensmittel nicht einberechnet werden, ging von 6,8 auf 6,6 Prozent zurück. Allerdings verharrte das Maß für die Kernrate, in der die Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, im Juli auf dem Juni-Wert von 5,5 Prozent.