Polizei untersagt Proteste gegen Eritrea-Festival

Unterstützt Festival Diktatur?

Das „Festival Eritrea Scandinavia“ wird seit den 1990er-Jahren veranstaltet und gilt als umstritten. In der Vergangenheit wurde es etwa dafür kritisiert, die Ein-Parteien-Diktatur in Eritrea zu unterstützen. Eritrea hat ungefähr drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das afrikanische Land am Roten Meer ist international weitgehend abgeschottet. Präsident Isayas Afewerki regiert in einer Ein-Parteien-Diktatur, die sowohl andere Parteien verbietet als auch die Meinungs- und Pressefreiheit stark einschränkt.