Mutter (35) stirbt im Urlaub an Wasservergiftung

Frau trank „Menge, die man an einem ganzen Tag trinken sollte“

„Es war ein großer Schock für uns alle“, erklärte Ashleys Bruder Devon Miller. „Mein Schwager erklärte, sie hatte in 20 Minuten vier Flaschen Wasser getrunken“, so Miller. „Eine Wasserflasche hat etwa 500 Milliliter. Also waren es etwa zwei Liter Wasser, das sie in einer Zeitspanne von 20 Minuten getrunken hat. Das ist ja eigentlich die Menge, die man an einem ganzen Tag trinken sollte." Die 35-Jährige erlangte nie wieder das Bewusstsein und starb am nächsten Morgen nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus.