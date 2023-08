Land Steiermark sucht Personal

Chance für Jugend: 16 Lehrberufe

Gefragt sind qualifizierte Mitarbeiter in nahezu allen Bereichen - vom Straßenerhaltungsfachmann über die Verwaltung bis zum Amtsarzt. Zudem gibt es für junge Menschen Karrierechancen in 16 verschiedenen Lehrberufen. Was die Personalzuständigen in Zeiten wie diesen besonders hervorheben, ist, dass das Land ein überaus krisenfester Arbeitgeber ist.