Millionenshow-Siegerin wohnt über früherem Bordell

Einmal Millionärin und zurück. Das kann die Wienerin Elfriede Awadalla (67) von sich behaupten. 2005 gewann sie eine Million Euro in Armin Assingers „Millionenshow“ -18 Jahre später ist davon kein Cent mehr übrig. „Was soll davon noch da sein? So viel Geld war das nicht“, erzählt Awadalla im Gespräch mit der „Krone“. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?