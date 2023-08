Krisenherd Sahelzone: So läuft Flucht nach Europa

Jene vier Nigerianer, die als blinde Passagiere auf dem Ruderblatt eines Frachtschiffes 5600 Kilometer quer über den Atlantik flüchteten, schafften es aufgrund des spektakulären Überlebenskampfes in die weltweiten Schlagzeilen. Ihre 14-tägige Überfahrt steht sinnbildlich für die Lage in der Sahelzone. Viele Menschen riskieren ihr Leben, um den menschenunwürdigen Umständen in ihrer Heimat zu entgehen. Insbesondere die Menschen in Burkina Faso, Niger und Mali sind von Gewalt und Armut betroffen.