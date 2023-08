Migranten überquerten Atlantik auf Schiffsruder

„Große Fische wie Wale und Haie“ beim Schiffsheck

Die vier waren Ende Juni in Lagos an Bord gekommen. Aus Angst, vor der Schiffscrew entdeckt zu werden, verhielten sie sich äußerst still. „Wenn sie dich erwischen, werfen sie dich vielleicht ins Wasser“, erklärte der Blinde Passagier seine Befürchtungen in einem Interview. „Also haben wir uns dazu angehalten, niemals Lärm zu machen.“ Als er nach unten ins Meer schaute, habe er „große Fische wie Wale und Haie“ gesehen, berichtete Yeye.