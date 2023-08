Unterfordert: Wenn wir uns fast zu Tode langweilen

Schnell, schnell Koffer packen in letzter Minute. Ab zum Flieger. Und dann endlich: Am Strand oder Pool! Doch statt Entspannung und Genuss steckt das Hamsterrad-Hirn in der Endlos-Erledigungs-Schleife fest - und zu müde für alles. Ein Buch? Keine Lust. Eine Wanderung? Zu anstrengend! Ein Ausflug mit dem Mietauto? Bloß keinen Stau riskieren! Ein Telefonat mit Freunden? Null Bock - die reden so viel. Also wie ein Faultier auf der Liege kleben: Ist das fad!