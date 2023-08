Italien: Hungriger Bär verwüstet Pfadfinderlager

Ein Bär ist auf der Suche nach Lebensmittel in ein Pfadfinderlager im Naturschutzpark der mittelitalienischen Apenninenregion Abruzzen eingedrungen. Das Tier drang in ein Zelt ein, in dem die 15 Pfadfinder im Alter von etwa zwölf Jahren ihren Proviant verstaut hatten. Die Kinder flüchteten in Panik.