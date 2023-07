Reiterin in Tirol von Bär angefaucht und verfolgt

Zwischenfälle mit Bären häufen sich

In letzter Zeit haben sich Sichtungen von Bären bzw. Zwischenfälle mit den großen Beutegreifern gehäuft. Ende Mai ist in den Morgenstunden am Dienstag ist ein Bär in der Nähe des Bahnhofs Schwarzach-St. Veit im Salzburger Pongau von einem Zug erfasst und getötet worden. Anfang Mai wurde mittels DNA-Probe ein Bär bei einem Schafsriss in der Tiroler Wildschönau (Bezirk Kufstein) nachgewiesen. Bären-Alarm gab es zudem Mitte Mai ebenfalls in der Wildschönau sowie Anfang Juni in St. Anton.