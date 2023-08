„Alpenfeuer am Dobratsch ist nicht mehr zeitgemäß“

Am Samstag, 12. August, wird zum 30. Mal zum „Feuer in den Alpen“ in den Naturpark Dobratsch geladen. Dieses Jahr „brennt“ das Feuer aber auf eine andere Art und Weise als gewohnt. „Es wüten 650 Waldbrände in Kanada und über 600 Brände in Griechenland - wir haben uns daher entschlossen, heuer kein Feuer in dem Sinn mehr zu machen“, sagt Robert Heuberger von der Abteilung Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination vom Land Kärnten.